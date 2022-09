Espectáculo cósmico: Júpiter y sus lunas se verán sin telescopio este lunes 26 de septiembre (17:00 h)

El planeta más grande del sistema solar se encontrará a solo unos 590 millones de kilómetros de la Tierra y será su mayor aproximación en casi 60 años, ya que por lo general se sitúa a 965 millones de kilómetros de ella.

Con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra, el planeta gaseoso de Júpiter, no aparecerá solo, pues también podrán ser apreciadas en el cielo nocturno cuatro de sus 79 lunas: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. Podrán verse en todo su esplendor siempre y cuando no esté nublado.

Stargazers: Jupiter will make its closest approach to Earth in 59 years! Weather-permitting, expect excellent views on Sept. 26. A good pair of binoculars should be enough to catch some details; you’ll need a large telescope to see the Great Red Spot. https://t.co/qD5OiZX6ld pic.twitter.com/AMFYmC9NET

