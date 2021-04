‘Era asqueroso, me manoseaba’: Frida Sofía denuncia abuso de Enrique Guzmán (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. “Enrique Guzmán siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso; fue un hombre muy asqueroso que siempre me daba miedo”, confesó su nieta, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Entrevistada por Gustavo Adolfo Infante, la joven aseguró que su abuelo la “manoseó” desde los cinco años y que no lo había contado a nadie, hasta ahora.

“Lo odio… es un delito. Lo más asqueroso es que cuando estás tan chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, ni conciencia y se vuelve algo normal… que te toquen tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque me pregunté si yo estaba enferma” confesó.

¿Qué dice Enrique Guzmán?

El aludido, el cantante Enrique Guzmán, se pronunció en Twitter respecto a las acusaciones de su nieta con un escueto mensaje en el que expresó que le preocupaba la inestabilidad mental de Frida Sofia.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfoun hombre que me conoce perfectamente”, escribió.

Usuarios pugnaron por que la nieta de Guzmán denuncie ante las autoridades, aunque hasta el momento no ha informado si interpondrá una querella o todo se quedará en la confesión.

