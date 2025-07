EPN explica por qué se fue del país tras terminar su gobierno (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. El expresidente Enrique Peña Nieto explicó la razón por la que optó por vivir fuera de México desde que terminó su presidencia en diciembre 2018.

En entrevista para Radio Fórmula, expuso que se fue de México “por mantener primero un respeto a la administración que me sucedió, mantenerme completamente ajeno a su actuar político, y a la actual administración”, es decir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al de Claudia Sheinbaum.

Peña Nieto afirmó que “mi tiempo ya pasó, dejé de estar, dejé de ser responsable y he optado por mantener en la prudente distancia, el prudente silencio”.

Pero “no por ello dejo de opinar cuando se me ha invitado a participar a dar mi opinión sobre lo que en su momento me correspondió hacer en mi gestión”, dijo el exmandatario, quien por ejemplo hace algunas semanas reapareció para hablar sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Difícilmente me verán hablar de lo que haga este gobierno: EPN

Enrique Peña Nieto, fuera de México desde que terminó su sexenio / Cuartoscuro

No obstante, Peña Nieto aclaró que “difícilmente me verán hablar o de estar o no de acuerdo con lo que haga este gobierno, el anterior gobierno (de AMLO)”, pues dijo ser respetuoso de las dos administraciones.

“Me entregué como presidente de la República a servir a México, a cumplir lo mejor que pude. Quedará testimonio de lo que se hizo bien, quizá de lo que no se hizo tan bien, de lo que se pudo haber hecho mejor, pero me entregué cuerpo y alma a esa tarea. Llevo en mi corazón a México tatuado, es mi patria, es mi corazón, lo amo”, apuntaló.

Dijo que extraña su país pero no faltan mexicanos que se encuentra y lo saludan con gran calidez. Por ahora informó que regresará a vivir en Madrid.

EPN revela si está en sus planes volver a México

Sobre si está en sus planes volver a México, comentó que busca evitar generar alguna polémica y que su presencia haga parecer que está activo en la política.

“Si lo hago será con fines estrictamente familiares”, zanjó, pues toda su familia está en México.

Peña Nieto también contó que se dedica a jugar golf.

El expresidente reapareció para señalar que es “absolutamente falso” un reportaje publicado en Israel sobre supuestas aportaciones a su favor cuando estuvo en la presidencia.

Peña Nieto ha tenido algunas otras reapariciones para tratar asuntos como la cancelación del NAIM, la cual dijo no entender, pero tampoco hizo alguna crítica al AIFA.

“Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, expresó el expresidente priista.

Ejecengtral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir