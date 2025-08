Entre gritos rinden protesta Pavlovich y Díaz de León como embajadores en Panamá y Turquía (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Entre gritos de “corrupta” por parte de la senadora del PAN, Lilly Téllez, la expriista Claudia Pavlovich y el diplomático, Francisco Javier Diaz de León rindieron protesta como embajadora de México en Panamá y embajador de México en Turquía; respectivamente, ante la propuesta realizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Premian a quien defendió a los dueños de la Guardería ABC, premian a Claudia Pavlovich”, refirió la senadora del PAN, Lilly Téllez, consideró que el nombramiento “es un agravio” a los padres de los menores fallecidos en el incendio de la estancia infantil en Hermosillo, Sonora.

Además, dijo que “es un insulto para las familias, las víctimas de la masacre de la familia LeBarón que ocurrió también cuando la corrupta de Claudia Pavlovich era gobernadora … Claudia Pavlovich es la persona más odiada en Sonora”. Y mandó un mensaje a los panameños: “Tengan cuidado con la fichita que les está mandando Morena”, refirió.

En respuesta, la diputada del PT, Lilia Aguilar acusó a Lilly Téllez de ser prima de Sandra Lucía Téllez, una de las socias de la Guardería ABC recientemente detenida en Estados Unidos.

De esta manera con 25 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento a favor de Claudia Pavlovich.

Previamente, durante su comparecencia, la exgobernadora de Sonora, quien se desempeñaba como cónsul en Barcelona, España, destacó que el momento que se vive “exige diplomacia activa, visión de largo plazo y compromiso con los principios de nuestra política exterior con humildad y sentido de responsabilidad”.

Por ello, se comprometió a cumplir su encomienda “con la entrega, eficiencia y patriotismo”.

La diputada del PAN, Margarita Zavala cuestionó a Pavlovich sobre las razones para dejar el consulado en Barcelona y aceptar la embajada de Panamá.

“Porqué me vengo de Barcelona a América Latina, yo tengo un profundo cariño especial por América Latina, me parece que Panamá es un hub en todos los sentidos, tenemos un gran potencial. Tres años, tres meses allá, sin familia no es tan fácil”, respondió.

En tanto, Francisco Javier Díaz de León en Turquía, señaló que ante el actual contexto geopolítico es necesario “diversificar nuestra presencia en el mundo, a buscar nuevos metas, a buscar nuevos destinos, a buscar nuevas nuevas fronteras. En la medida que diversifiquemos nuestra agenda económica y política, seremos más fuertes”.