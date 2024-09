Entre gritos de “traidor” rinde protesta Miguel Ángel Yunes Linares como senador; debate con Marko Cortés (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Entre gritos de “traidor” y “poco hombre” de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de aplausos de los senadores de Morena, Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta del cargo como suplente del senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

El senador Yunes Linares entró al Salón de Plenos del Senado del lado del bloque oficialista y acompañado de una comisión de senadores de Morena y aliados, y en camino a la tribuna, fue recibido con sonrisa y abrazo por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López.

Al hacer uso de la tribuna, Yunes Linares inició un debate de acusaciones con el senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a quien acusó de abandonar a su hijo, Yunes Márquez.

“Miguel, hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical, lo sabes, hace meses que está con ese problema, aun así Marko, Miguel recorrió 12 mil kilómetros de carretera en Veracruz para aportar 1 millón de votos para que tú pudieras ser senador, porque tú no aportaste ni un voto a la coalición”, acusó Yunes Linares.

El líder panista, Marko Cortés, recordó a Yunes Linares cuando el Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz les pidió que fueran en fórmula Miguel Yunes Márquez y Miguel Yunes Linares, “porque era el proyecto de Miguel Yunes Márquez ser candidato a presidente municipal … pero algo debo decirte, Miguel, esa primera minoría, porque no ganaron en Veracruz, esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema, el ex senador de la República, Julen Rementeria, Enrique Cambranis o cualquier otro senador, hoy estaría aquí sentado. Y por cierto, no le estaría dando la espalda al pueblo de México”.

“He escuchado la intervención de Marko Cortés y no Marko, ni cobarde ni traidor, cobarde y traidor eres tú”, fustigó y dijo que si no se han “doblado” ante el poder, tampoco lo harán ante el dirigente panista quien acusó de expulsar a los Yunes del PAN en caso de votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

24 Horas

