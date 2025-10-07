Encabeza Ray Chagoya, Secretaría Técnica de la Comisión de la Zona Metropolitana de Oaxaca (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, fue ratificado como Secretario Técnico de la Comisión de la Zona Metropolitana de Oaxaca, durante la primera sesión ordinaria correspondiente al año 2025, encabezada por el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz y Edna Elena Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México



Este espacio reafirma la voluntad de los tres órdenes de gobierno por consolidar una coordinación efectiva entre municipios, impulsar proyectos estratégicos metropolitanos y fortalecer la planeación urbana integral en beneficio de más de 736 mil personas que habitan la zona conurbada.

La Comisión de la Zona Metropolitana, integrada por 27 municipios, trabaja en el marco del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano, con el propósito de alentar la cooperación intermunicipal y promover un crecimiento equilibrado y sostenible.

Durante la sesión se presentó el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Oaxaca, elaborado con la colaboración de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Ordenamiento Territorial (Sinfra) y el Infonavit, resultado de un proceso participativo que involucró a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil. Este instrumento define un horizonte de desarrollo urbano con visión sustentable, equitativa y de largo plazo.

Desde la capital, mencionó Ray Chagoya, refrendamos el compromiso de contribuir a la construcción de una metrópoli ordenada, con bienestar, infraestructura eficiente y oportunidades compartidas para todas y todos los oaxaqueños.

