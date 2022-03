En “Primer Festival de la Sandía” en Mesones, gana fruta de 15 kilos (16:30 h)

Saúl Salazar/ Foto: Pepe Velazquez

Huajuapan de León, Oax. 22 de marzo. Más de 20 productoras y productores participaron en el “Primer Festival de la Sandía”, que se realizó en el municipio de Mesones Hidalgo, ubicado en el distrito de Putla.

El evento fue organizado por un grupo de jóvenes empresarios, para reconocer el trabajo de las personas que se dedican a la siembra y cosecha de la fruta.

El festival se realizó al exterior de la Unidad Deportiva de San José Mesones Hidalgo, durante la tarde del domingo.

Edgar Sosa, habitante de la comunidad, expresó que la comunidad se ha caracterizado por la siembra, días antes, y cosecha de la sandía en el mes de marzo.

“Todos los marzos está la producción. También vamos hacer mención de los compradores de Sandía, quienes, con anterioridad, les hacen la invitación para que vengan a los huertos a ver el fruto, y llegan a un acuerdo con los precios, los cuales ahora son más justos”, agregó.

Reveló que hace 7 o 10 años no pagaban lo justo por la fruta, lo cual ocasionaba que los productores dejarán de sembrar y cosechar, pues no sacaban lo que invertían, pero que afortunadamente eso ya no ocurre, pues la sandía se comercializa en diversos lugares de Oaxaca y resto el país.

Durante el festival, guardaron un minuto de silencio, en reconocimiento al trabajo que realizaron las y los productores ya fallecidos, de las familias Ramírez Cruz y Carrasco Canseco.

Durante el festival, se premió a la sandía más grande y resultó ganador el agricultor Delfino Anastasio Isidro, cuyo peso de la fruta alcanzó los 15 kilos con 300 gramos.

El segundo lugar, fue para Maximino González Olmedo, cuya sandía peso de 14 kilos con 400 gramos; el tercer lugar, lo ocupó Adolfo Luis Tenorio, ya que la fruta que llevó peso 12 kilos con 735 gramos; y el cuarto lugar, fue para Ismael Ramírez Lugos, cuyo peso de la sandía fue de 12 kilos con 600 gramos.

Así también se entregaron reconocimientos a las y los agricultores que participaron en el concurso.

