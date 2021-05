En Oaxaca ha llegado la hora de las mujeres, Lizeth Zárate será diputada: Hugo Flores (15:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo. “Nosotros tenemos un proyecto con propuestas reales miramos a la gente a los ojos y nos sentamos con ellos a su mesa y a veces sobre piedras o banquetas, bajo la inclemencia del sol o de la pertinaz lluvia y la penumbra de la noche”, dijo la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la diputación federal por el distrito 08, Lizeth Zárate López, al cerrar su campaña.

Acompañada de los líderes nacional y estatal del PES, Hugo Erick Flores Cervantes y Fabrizio Emir Díaz Alcázar, Zárate López, señaló que en 56 días de caminar en los diversos municipios, colonias y barrios que integran el distrito 08, conoció y palpó directamente las causas y las aspiraciones de la gente “En las campañas políticas, la gente ve las caras de los candidatos pero no sus corazones, sin embargo, basta para que el pueblo sepa quien suele construir castillos en el aire, quien hace compromisos falsos y pronuncia palabras huecas, palabras enmieladas”.

La abanderada del PES a una curul federal, manifestó que como ciudadanos todos tenemos la obligación de observar el pasado para saber que el político ordinario miente, el chambista de la política miente como siempre, “nosotros caminamos todos los días tocando puertas, visitando negocios, abordando a los ciudadanos en las calles, los cruceros, en autobuses y foros públicos en la ciudad y con los sectores más abandonados”.

Como candidata de la sociedad civil, agradeció al partido la oportunidad de encabezar este proyecto sin militancia política, como ciudadana libre y sin afiliaciones y con la garantía de respeto absoluto al ejercicio legislativo, “desde aquí mando un saludo con afecto y mi apoyo para todos mis compañeros candidatos del PES a quien además de agradecer su apoyo también incluyo en esta nueva forma de hacer política empezando por una contienda electoral limpia dando así el ejemplo que esperamos compartan nuestros adversarios políticos”.

Ante cientos de simpatizantes reunidos en la calle Laguna de Tamiagua, frente al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en Santa Lucía del Camino, la empresaria oaxaqueña, subrayó, “hoy es un día de gloria, haremos de sus palabras, de sus ideas, de sus propuestas, de sus inquietudes, la nueva tinta que escriba la historia del futuro de nuestras niñas, niños, jóvenes, de nuestros adultos mayores, de los sectores más vulnerables que requieran de nuestro apoyo, que coincidan con las demandas de la gente, luchamos por la igualdad de oportunidades desde el mismo arranque de la vida”.

“Nosotros tenemos un proyecto con propuestas reales miramos a la gente a los ojos y nos sentamos con ellos a su mesa y a veces sobre piedras o banquetas bajo la inclemencia del sol o de la pertinaz lluvia y la penumbra de la noche”, expresó la empresaria.

Frente los candidatos a diputados y a concejales presentes, Lizeth Zárate, expresó que su compromiso es no perder lo logrado sino luchar a partir de lo que se ha conseguido y superar los rezagos que vulneran la integridad de la gente, reclamos que le comentaron durante sus recorridos, en plena calle, a la sombra de un árbol o en sus viviendas cuyas puertas se abrieron de par en par, para recibirla como persona, para unirse al proyecto social que ya atemoriza a algunos del poder público y quiénes lanzaron hacia su persona y hacia su campaña, ofensas que no la han detenido.

Entre porras, vivas y dianas de la banda de música, manifestó que en política no hay fórmulas mágicas que la población deba creer, “aquí no hay milagros, el progreso sale del trabajo y de este salen los beneficios como sus frutos, sólo trabajando a favor de la gente podemos superar nuestros rezagos, hay que salir de frente a la demagogia, al no se puede y a la desesperanza, claro que se puede, nosotros podemos y lo vamos a demostrar porque el mundo progresa con los que se comprometen y nosotros estamos comprometidos con ustedes”.

En un acto inusual la abanderada a la diputación federal agradeció a su equipo de trabajo por su apoyo y respaldo, “Dicen que el que da no debe volver a acordarse pero el que recibe nunca debe olvidar, por eso expreso mi más sincero reconocimiento y agradezco el esfuerzo que han dado por esta causa, los promotores voluntarios, mi equipo de campaña por incansables jornadas de trabajo día a día, desde el que ondeó nuestra bandera, el que repartió propaganda, a quienes nos acompañaron en nuestros recorridos, quiénes llevaron bien puesta la camiseta de los colores del PES, hasta la logística, avanzada y planeación de mis encuentros ciudadanos, a todos los que se sumaron desde el inicio a esta jornada que hoy concluye”.

De igual manera reconoció el respaldo de su familia, “le doy las gracias a mi familia, mis padres, hermanos, familia de mi esposo, a mis adorados hijos Emanuel Tadeo Abi y Alejandro, a mi esposo Alfonso quien apuesta a esta mujer todos los días con tanto amor y tanta fuerza”.

Finalmente, convocó este 6 de junio a votar por los candidatos del Partido Encuentro Solidario (PES), quién dijo que ese domingo sólo hay dos opciones, votar por los mismos de siempre que se olvidan de sus compromisos con la gente o votar por el cambio que representan, en donde empeñan la palabra y la dignidad, “no se vale quejarse si las cosas no cambian, hay que decírselo a nuestras familias y a nuestros vecinos el cambio está en todos y cada uno de nosotros”.

“Hagamos de esta elección la realidad de cambiar las cosas a favor de la gente, a Oaxaca lo sacamos adelante mujeres y hombres valientes, los que nos abrimos paso todos los días superando obstáculos y adversidades, vamos a ganar y vamos a agradecérselo a la gente volviendo por nuestros pasos a los mismos lugares donde hice el compromiso con ustedes, vamos a ganar por la gente y por Oaxaca, por ustedes, Viva México, viva Oaxaca y viva el PES”.

Por su parte, el líder nacional del PES, Hugo Erick Flores Cervantes, expresó que gustaba mucho venir a Oaxaca por lo especial de su gente, “cuando vengo a Oaxaca me pongo de buenas, muy contento porque regreso bien comido, cuando vengo de vacaciones regreso bien bebido, lo cual no es el caso porque vengo a trabajar, ustedes son muy especiales por su cultura, de un nivel educativo superior, hay gente muy culta, sin embargo, me pregunto porque hay gente pobre en Oaxaca, no entiendo no me cabe en la cabeza cómo es posible que en Oaxaca se hayan elegido tan malos gobernantes, ustedes son un pueblo totalmente distinto, el mejor y más grande presidente de la historia de México fue oaxaqueño, cada vez que venimos a Oaxaca, el espíritu de Juárez recorre el estado pero también recorre un ánimo de injusticia, es bien difícil de entender porque no se ha levantado un liderazgo distinto, nuevo en Oaxaca.

Dijo que estaba muy emocionado de ver tantas candidatas y tantas mujeres valientes, y emulando a Martín Luther King, expresó, que tenía un sueño, y ese era que el PES fuera el primer partido en llevar a una mujer a la presidencia de la República, porque el liderazgo de las mujeres en el país es especial.

Señaló que ha llegado el tiempo de las mujeres aquí en Oaxaca, por lo que pidió el voto para todas las candidatas del partido Encuentro Solidario, a quienes han visto caminar en campaña por lo que sería un orgullo para el PES que terminaran electas.

También mencionó que su partido es un partido de la reconciliación, en un país que está dividido entre los que apoyan al Presidente y los que están en su contra, “El PES no forma parte de un grupo ni de otro, somos un partido que ya no quiere ver a México dividido, queremos a un México unido, como una gran nación, súper diversa, no podemos estar esperando que México esté dividida en dos partes, el norte y el sur, en ricos y pobres o mujeres contra hombres, hay líderes en este país que ven a México en blanco y negro, muestro país es un país a colores, lo que piensan en Chihuahua no lo piensan aquí no lo piensan en Yucatán pero esa riqueza es la que nos hacen mexicanos”.

“Sueño con que algún día pueda regresar a Oaxaca y verlos bien gobernados, solucionando problemas no solamente administrándolos, desafortunadamente a eso nos hemos acostumbrado los mexicanos, que cada tres años vienen y nos prometen les volvemos a creer y volvemos a votar por ellos, gobiernos van y gobiernos vienen y las cosas siguen igual, por ello, hoy quiero pedirles un voto de confianza a un partido completamente conformado por ciudadanos que representen a la gente y no a los partidos en el Congreso de la Unión, de qué sirve que los partidos ganen elecciones si las cosas siguen igual”, expresó el dirigente.

Para el PES lo importante es que haya un buen diputado, una buena diputada, un buen alcalde, queremos representar problemas, causas y representar gente, nuestra fortaleza es la familia, dijo.

“Nosotros creemos todo es posible si nos ponemos a trabajar y si lo hacemos día con día todos queremos transformar nuestra nación, hace tres años nosotros participamos con Andrés Manuel López obrador en la coalición juntos haremos historia, queríamos que primero fueran los pobres, y que cambiarán nuestro régimen político, y se volviera democrático, en lo primero el presidente ha presentado iniciativas que el PES a apoyado de reformas constitucionales para los programas sociales, pero en lo político seguimos igual, queremos cambiar nuestro país y lo queremos hacer de la mano de la gente”.

El PES, dijo, propone reconstituir a la familia, como la institución más grande, eso es lo que queremos ir a legislar, eso es como vamos a volver a los valores familiares de la nación, por eso me da mucho gusto que Lizeth hable de su familia, creemos que Lizeth será una gran legisladora pero necesitamos de su apoyo, necesitamos que voten por ella, queremos pedirle a todas y todos los candidatos que si llegan a ganar primero piensen en sus hijos, qué legados le quieren dejar, si el mismo legado de corrupción y si el mismo legado de decir que se gobierna cuando lo que se interesa es tener dinero y poder político el primer compromiso de liderazgo del PES es con nuestra familia, finalizó.

