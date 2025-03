En Huajolotitlán, piden a gobiernos financiamiento para reactivar producción de hortalizas (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de marzo. Productores de hortalizas de la zona de Santiago Huajolotitlán, solicitaron al Gobierno del Estado de Oaxaca y Gobierno de México, facilidades para acceder a financiamientos y poder reactivar su producción, porque los estragos de la pandemia de Covi-19 y sequía los ha dejado desgastados.

Alma Ramírez Acevedo, presidenta de Hortalizas Selectas la Era, sociedad que desde hace ochos años se dedica a la producción de jitomate, pepino, calabacita, cebolla, frijol criollo, indicó que dicha petición en reiteras ocasiones por escrito, y de manera verbal lo han solicitado.

“Porque todo esto que ha pasado en los últimos cuatro años no ha dejado desgastados y ahora para arrancar el ciclo productivo, y con toda esa incertidumbre que se ve dices: tenemos el mercado, un equipo de varios años de experiencia. Tenemos la mesa puesta, pero solo necesitamos ese empujoncito para que toda esta prosperidad que se ha generado con esta sociedad de producción, siga dando frutos”, indicó.

Reveló que Hortalizas Selectas la Era durante tres años continuos exportó cultivo del tomate, sin embargo, en la actualidad siguen trabajando para volver a reincorporarse, con el apoyo de algunos contactos.

Ramírez Acevedo recalcó que la sociedad que representa en temporada baja de trabajo, como en estas fechas, genera alrededor de 20 empleos, y en máxima producción, dan trabajo a más de 50 personas.

“Pues ahora el capital de trabajo, porque en estos últimos cuatro años nuestra infraestructura se ha deteriorado, y no hemos trabajado al 100 por ciento de nuestra capacidad. A esa maquinaria hay que hacerle mantenimiento, hay que reinvertir en algunas cosas y ese fondo se adelgazo. Sí no se hubiera atravesado la sequía, claro que estaríamos al 100, pero es una tras otra”, señaló.

Reveló que actualmente como sociedad, buscan la certificación de Buenas Prácticas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para avalar que su producción no implica un riesgo para los trabajadores, y es limpio o no hace daño para su consumo.

