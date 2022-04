En el Día Mundial de los Simpson hablemos de sus predicciones para 2022 (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Los Simpson, la famosa familia amarilla que le ha sacado horas de diversión a más de uno hoy festeja su día mundial.

Esta fecha no tiene que ver con el lanzamiento de la serie, el cual tuvo lugar el 17 de diciembre de 1989 sino con su primera aparición televisiva,un 19 de abril de 1987.

‘Los Simpson’ no iniciaron como un programa sino como pequeños capítulos dentro de ‘The Tracey Ullman Show’ y con solo tres temporadas la aceptación fue tal que FOX decidió crear un formato de media hora.

A lo largo de los años, la familia ha cambiado y modernizado su narrativa para volverse actual pero sin duda lo que no ha cambiado es su capacidad para predecir algunas cosas importantes.

Aquí te dejamos una lista de sus predicciones para 2022:

Mundial Futbol de Qatar 2022: según el programa, en el mundial Brasil recibirá una ayuda de los árbitros y la gran final será entre este equipo y España.

De nuevo encerrados: Varios países volverán a estar en confinamiento por un virus.

Adiós armas en E.U.: según los extraterrestres Kang y Kodos, mientras la tierra sufre una invasión intergaláctica las armas quedarán prohibidas.

Predicciones cumplidas

Ataque a las Torres Gemelas: en el capítulo «Marge vs. the Monorail», se observan a estas destruidas y en “The City of New York vs. Homer Simpson» se observa a lisa sosteniendo un cartel con las torres (formando un 11), a lado está el número 9 y juntos dan la fecha del hecho el 9 de septiembre.

iPod: en “Bart after Dark» aparece el intercomunicador de alta tecnología en la mansión del Sr. Burns con un gran parecido a los primeros iPod.

Smartwatch: en la boda de Lisa, su prometido hace llamadas a través de un reloj de muñeca.

¿Qué otra predicción recuerdas?

