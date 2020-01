En Edomex, descartan dos casos de coronavirus (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero. En entrevista Víctor Manuel Torres Meza, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México, habló con Manuel López San Martín en Mesa Para Todos sobre los dos posibles casos de coronavirus en la entidad.

“Nuestros dos casos sospechosos de coronavirus son negativos, de tal manera que mantendremos la vigilancia”, informó. Comentó que presentaban problemas respiratorios pero no coronavirus.

Reiteró que el Estado de México cuenta con personal capacitado para dichas tareas, que incluyen la toma de muestra, misma que en su caso será canalizada al InDRE, organismo que se encarga de confirmar o descartar si el paciente es portador de este virus.

Audio Player 00:00 00:00 Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Nota de MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/podcasts/mesa-para-todos/en-edomex-descartan-dos-casos-de-coronavirus/

Compartir