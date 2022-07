Emprenden campaña contra empresa por cortar árboles; piden cancelar sus servicios (09:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 16 de julio. A través de redes sociales, inició una campaña en la que se pide a los habitantes de Huajuapan cancelar los servicios que contrataron con una conocida empresa de telefonía e internet, por la poda de forma incorrecta de los árboles que se ubican en las jardineras de la calle 16 de septiembre, de la colonia centro.

En la imagen de la campaña que de inmediato se viralizó, solicitan boicot a la empresa por mutilar a los árboles sin el permiso correspondiente, y causarles daños irreparables.

“Huajuapeño, corta tu contrato como cortaron los árboles, ya no hay lluvias y la empresa de telefonía e internet no entiende”; “Exigimos disculpa pública a los huajuapeños y sanción a los responsables”; “Si la empresa me corta la vida, yo corto con dicha compañía”; “Despierta Huajuapan o nos dejarán sin árboles”, es lo que se leía en la imagen que compartieron.

En la misma, se puede apreciar cómo supuestos empleados de dicha empresa cortan las ramas de los árboles, y los trasladan en una camioneta negra, la cual tiene el logotipo de dicha compañía.

Al respecto, a través de un comunicado, la autoridad municipal informó que, para reparar el daño causado, la empresa donará más de 50 árboles, los cuales tendrá que sembrar en el Cerro del Yucunitza y el paraje conocido como “Las Antenas” o “Microondas”, ya que la vegetación de esta última zona fue dañada por un incendio forestal registrado la semana pasada.

Así también, que luego de realizar una inspección en los árboles, se determinó que el tipo de poda no fue el correcto, sin embargo, éste no pone en riesgo su crecimiento.

Se aclara en el documento, que a la empresa de telefonía e internet le fue cancelado el permiso que había solicitado para la poda de los árboles, ya que no lo realizó de forma correcta.

