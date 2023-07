Emite Protección Civil recomendaciones para manejo y quema de fuegos artificiales (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de julio. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) recomendó a la población en general que, durante las festividades de Julio, mes de la Guelaguetza, en caso de realizar el manejo y quema de fuegos artificiales, lo haga de manera responsable, además de mantener una distancia adecuada para evitar accidentes, principalmente en el cuidado de los menores de edad.

Entre las recomendaciones que se emiten se encuentran la siguientes:

-Evitar que las niñas y niños los manipulen.

-Nunca encender pirotecnia cerca de personas o vehículos que los transporten.

-Respetar una distancia mínima de 10 metros.

-Durante la quema, extrema precauciones para evitar lesiones graves.

-No manipular cohetes que no hayan detonado.

-No los guardarlos en los bolsillos.

-Encenderlos de uno en uno y nunca en envases de vidrio o plástico, que al explotar pueden provocar lesiones.

-Se deberá prohibir el lanzamiento de pirotecnia a menores de edad, personas adultas mayores y en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o estupefacientes.

-No almacenarlos en los hogares; en caso de hacerlo, que sea en un sitio frío y fuera del alcance de niñas y niños.

A su vez, las personas que se dediquen a la fabricación y venta de estos productos deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y contar con el visto bueno emitido por la CEPCyGR.

En el caso de la quema de castillería, es importante seguir estas recomendaciones:

-Antes de cada evento se sugiere elaborar un plan de uso o contingencia, en coordinación con Protección Civil, pirotécnicos y mayordomos.

-Delimitar las zonas que se consideren para la quema.

-Destinar un espacio a la caída de residuos y para el público asistente.

-La persona que manipule la pirotecnia deberá vestir ropa 100 por ciento algodón.

-El maestro pirotécnico debe preparar los fuegos artificiales en un área restringida, donde se prohíba el paso.

-Colocar letreros o carteles de No Fumar o Prohibido el Uso de Fuego.

-Verificar la existencia de dispositivos de ataque o incendios como son extintores de polvo químico, manguera, toma de agua, ambulancia, etc.

En caso de resultar con quemaduras, es necesario que la persona lave la parte afectada con agua tibia, sin aplicar pomadas y solicite atención médica inmediata.

A través de estas acciones, esta dependencia fortalece la cultura de la prevención en materia de Protección Civil.

