Emilio Serrano fundador de Morena renuncia a su partido y se une a la alianza opositora (19:54 h)

Ciudad de México, 19 de febrero. Emilio Serrano Jiménez, miembro-fundador de Morena, ex diputado federal y local, renunció a al partido para sumarse a la alianza opositora PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México.

Desde el Congreso de la Ciudad de México, Serrano declaró que se cometieron arbitrariedades en las candidaturas del partido guinda rumbo a las próximas elecciones.

“Se han cometido muchas injusticias y muchas arbitrariedades, pero voy a levantar la voz y también a presentar quejas y denuncias contra los abusos de quienes hoy dirigen al partido Morena”, declaró.

Emilio Serrano expuso que se siente traicionado por el partido guinda, ya que dijo, “soy reconocido por la comunidad de mi alcaldía Iztacalco y ese reconocimiento se manifestó en las consultas realizadas por el partido, donde obtuve el primer lugar de los barones, como aspirante a candidato a la alcaldia, aun así, mediante un ejercicio de imposición, se me ha excluido”.

“He venido luchando por erradicar los abusos, las estafas y por eso, no puedo permitir que sea yo un claro ejemplo de la injusticia, a través de lo màs nocivo de la política”, detalló.

Renuncia de Emilio Serrano a Morena.

Emilio Serrano refirió que Regeneración Nacional se quedó muy lejos de la práctica del movimiento transformador y dijo, ha perdido el rumbo y la ética.

“El discurso cotidiano del movimiento ha quedado muy alejado de lo que al interior practica, se ha perdido el rumbo de la ética y la noral políticas, me retiro de ustedes para no ser cómplice”, indicó.

El ahora ex morenista fue arropado por las fracciones de PRI, PAN y PRD en el Congreso capitalino, quienes celebraron su decisió

