Elon Musk sugiere que carteles mexicanos son “elegibles para ser atacados con drones” (21:00 h)

Estados Unidos, 19 de febrero. Elon Musk, el magnate y asesor clave del gobierno de Donald Trump, sugirió este 19 de febrero de 2025 que los cárteles mexicanos de la droga, recientemente clasificados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, son “elegibles para ser atacados con drones”.

“Significa que son elegibles para ataques con drones”, señaló al compartir el mensaje del departamento de Estado donde formalizan la designación de terroristas a seis carteles mexicanos.

En redes lo han interpretado como una sugerencia del poderoso asesor de Donald Trump para que ataque con drones a los cárteles mexicanos, tras el anuncio de EE. UU. que entra en vigencia mañana.

Sugerencia no al margen de ganancias millonarias como estiman podría estar enfilando a una mayor inversión en tecnología de defensa y vigilancia para los Estados Unidos., bajo la línea de sumar la seguridad con el progreso tecnológico.

El cuestionado “funcionario sin sueldo” de Donald Trump, mediante su cuenta en X, expresó la propuesta basada en la tecnología que para analistas es viable y representa una oportunidad para desmantelar redes criminales con mayor precisión y menor riesgo para la población civil y las fuerzas terrestres.

La formalización de designar a seis cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como organizaciones terroristas extranjeras fue publicada este miércoles en el Registro Federal de Estados Unidos y entrará en vigor en unas horas este jueves 20 de febrero.

La orden ejecutiva de Trump firmada desde el día uno de su mandato, el 20 de enero, se ve ampliada con herramientas legales y operativas de Washington para combatir a los criminales que envenenan a su pueblo, responsables de miles de muertes anuales por tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense, una promesa de campaña que Trump está intentando cumplir.

En el documento del gobierno de EEUU, a diferencia de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, clasificados como “terroristas” por su violencia con fines políticos, los cárteles mexicanos han sido incluidos en esta categoría por su impacto transnacional y amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La clasificación permite no solo sanciones económicas y restricciones migratorias, sino además abre la posibilidad de operaciones militares directas, como las sugeridas por el sudafricano Elon Musk.

Propuesta que se topa con la postura de la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien insiste en que México no aceptará incursiones militares estadounidenses a territorio mexicano. La soberanía no es negociable dice la mandataria mexicana al tiempo que asevera que habrá colaboración pero no sumisión.

