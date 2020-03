Elba Esther Gordillo es operada de emergencia en la CDMX (09:55 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La ex líder magisterial Elba Esther Gordillo fue operada de emergencia la madrugada de ayer, de acuerdo con fuentes cercanas a su entorno, el motivo para la intervención habría sido una obstrucción intestinal.

La ex sindicalista y política mexicana se encuentra en recuperación en el hospital tras la operación realizada este lunes en la Ciudad de México; la información había permanecido reservada a su círculo familiar, sin embargo ha trascendido a los medios de información.

Colaboradores de la maestra han descartado que el motivo de su intervención haya estado relacionado con el coronavirus Covid-19, pues aseguran que ya contaba con un problema de salud previamente.

Envía mensaje desde Twitter

La noche de este el unes, Elba Esther Gordillo confirmó su intervención médica mediante un mensaje compartido en su cuenta personal de Twitter, en el cual aseguró que se recupera satisfactoriamente y agradeció las muestras de cariño:

“Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente. ¡A cuidarnos todos y no salir de casa!,” escribió.

Sus años en prisión

Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, de la capital mexiquense, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fue trasladada aquél mismo día al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla en donde pasó seis años en prisión, hasta que en agosto de 2018 obtuvo su libertad.

Desde que regresó a la esfera pública, Gordillo se vio envuelta en una polémica al decir sus derechos políticos, ciudadanos y sindicales continuaban vigentes, luego que intentara conseguir un nuevo puesto en el gremio sindical del SNTE.

El Heraldo de México

