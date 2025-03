El Zumbido del Moscradón: El burro hablando de orejas: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Cualquier cosa quediga en los debates, sale sobrando y entiendo que no dirá nada, no sólo porque la da miedo la Tribuna, sino porque el tema del rancho, ya está manoseado por el gobierno desde un principio y porque la presidente (con E), desde el inicio del escándalo le dijo a los mexicanos que su lealtad, no está con el pueblo, sino con su jefe López al que nos pide, dejemos en paz.