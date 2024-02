El Zumbido del Moscardón: Urge regulación: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h))

Hay que decir también, que igual y fuese menos tiempo si a nuestros paisanos no se les hubiera ocurrido ponerle topes a una autopista de 4 carriles (Pochutla-Puerto Escondido), no los conté, pero pararte en cada uno de esos topes, ha de restar en tiempo, al menos media hora.

Yo supongo que Pochutla-Puerto Escondido, es la única autopista en el mundo con topes, lo que demuestra el déficit educacional de nuestras comunidades, ante la imposibilidad de entender que una carretera es peligrosa per se, no tienen la educación para saber cuándo cruzar y los automovilistas, tampoco tienen la cultura de respetar los límites de velocidad (me incluyo), por otro lado, en toda la autopista en cuestión, no hay puentes peatonales, excepto en Santa Maria Tonameca.