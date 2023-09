El Zumbido del Moscardón: Para nada y para lo mismo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. En la exquisita mesa de seguridad estatal convocada por el remedo de gobernador que tenemos, hablaron de muchas cosas y del hartazgo que tiene el mandatario por los crímenes cometidos por las organizaciones sindicales como el CATEM al que acusa, sin comprobar, que es el culpable del cobro de derecho de piso a tortilleros y otros productores.

Por que si hablamos de que el 40 por ciento de los delitos no son denunciados, mucha culpa la tiene el propio gobierno que, no recibe las denuncias y cuando las recibe no investiga y cuando investiga, no concluye ni castiga, por eso la ciudadanía tiene una decepción sobre el sistema de justicia oaxaqueño.