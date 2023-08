El Zumbido del Moscardón: Oaxaca hecha bolas: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. ¡NO ME AYUDES COMPADRE!, lunes y martes en La Jornada, periódico preferido de “su Alteza Serenísima” el peje, consignaron información muy relevante de lo que pasa en Oaxaca, estado del sureste gobernado por el morenista Salomón Jara Cruz. De estrada, la rayuela sección mínima editorial sostuvo que Oaxaca está como su quesillo, “hecho bolas”.

Isaac Torres coordinador de la liga mexicana por la defensa de los derechos humanos, señaló a La Jornada que “declaraciones como estas en las que no se aporta ninguna prueba, ponen en evidencia el fracaso de las instituciones de procuración e impartición de justicia y también de las encargadas de garantizar la seguridad pública y es evidencia de que la violencia está desbordada en el estado”.

En Putla Villa de Guerrero, asesinaron a Manuel Guzmán Carrasco ex presidente de la localidad, mientras que continúan los bloqueos carreteros en el Istmo de Tehuantepec y estalló un conflicto entre taxistas de Puerto Escondido, la zona Triqui está en llamas y a punto de estallar están los Chimalapas.

La Secretaria de la Mujer en Oaxaca Eliza Zepeda Lagunas, se la pasa inaugurando oficinas de su dependencia en las comunidades y organizando ferias pero no hemos escuchado de su parte una sola palabra respecto del grave problema de feminicidios que aqueja al estado desde que Salomón Jara es gobernador.

Peor aún, no hemos escuchado por parte del Gobierno, ninguna estrategia de acción para contener esta brutal cacería de mujeres que hay en el estado. La indolencia del Gobernador, está matando a las mujeres de Oaxaca y no hay contrapesos, no hay ni dentro, ni fuera de su gobierno, es decir colectivos feministas que le exijan a Jara Cruz que actúe en consecuencia.