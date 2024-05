El Zumbido del Moscardón: México reprobado en seguridad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. No es fuerza que me crean sino que los datos que ofrezco en la columna, ustedes por sus propia cuenta los corroboren, porque estamos a 20 días de la elección más importante para México, donde nos vamos a jugar no solo la siguiente presidencia de la república, sino el futuro de nuestro país. Nos estamos jugando la estabilidad de la nación y por tanto, mientras más información tengamos, mejor podremos decidir.

Por eso no se queden con los “otros datos” del presidente mas mentiroso que hemos tenido, tampoco le crean a las candidatas y al candidato. Valoren lo que dicen en toda su dimensión y pregúntense ustedes mismos si lo que ofrecen, es posible o solo sale de la boca de un aspirante a millonario o de un estadista.

Por lo pronto esa promesa de campaña de López cuando en 2018 dijo que pacificaría al país y mandaría a los militares a sus cuarteles, no solo no fue cierta, el peje nos engañó de una manera monumental pues no solo no metió a los militares a sus cuarteles, sino que les dio la posibilidad de hincharse de dinero haciendo toda la obra pública importante.

El peje en su engaño mayúsculo, le entregó a los militares el control de todos los lugares de México por donde se puede transportar droga: puertos, aeropuertos, aduanas, carreteras, ferrocarriles… absolutamente todo y las consecuencias de abrazar a los criminales, hoy las vemos en el excesivo número de asesinatos que al día de hoy suman 186 mil 600, la cifra más grande que hayamos tenidos los mexicanos.

Eso lo notan no solo en las comunidades, también en el extranjero y por eso México es considerado el país número uno en el Índice de Terror Político y, como les mencioné líneas arriba, a solo 20 días de la elección presidencial en donde seguramente habremos de elegir a una candidata, porque el varón, está demasiado abajo en las encuestas.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), colocó este domingo a México como el país con el Índice de Terror Político más alto de toda la región Latinoamericana con un nivel cuatro de cinco, de acuerdo con los datos de la Agencia Estadounidense.

Este nivel en el que México se ubica, sostiene el estudio, se debe principalmente a violaciones de los derechos civiles y políticos que se extienden a gran parte de la población. Es decir, los ciudadanos en México, estamos expuestos a los devenires del crimen organizado, pero también a la presencia de los militares en las calles.

Los asesinatos, las desapariciones y la tortura son algo común en la vida diaria de nuestro país de acuerdo al estudio de USAID que remató diciendo que el terror en este nivel, afecta principalmente a quienes se interesan por la política.

La USAID define la Escala de Terror Político (ETP) como las violaciones a los derechos humanos básicos y a la integridad física de una persona por parte de agentes del estado, dentro de los límites territoriales del país en cuestión. En ese sentido, a finales de 2023, siete jóvenes regresaban a sus casas en Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas gobernado por Morena y al pasar por la Colonia Cavazos Lerma patrullas militares comenzaron a seguirlos y después los detuvieron para luego ejecutarlos extrajudicialmente.

Uno de los sobrevivientes dijo que después de chocarlos, los militares abrieron fuego contra los civiles y como consecuencia 5 de ellos perdieron la vida en una acción que el propio López reconoció como un abuso en una de sus mañaneras.

Este reporte de la USAID que fue publicado por algunos medios de comunicación este domingo, nos pone en alerta máxima a solo 20 días de las elecciones porque la violencia se puede desatar toda vez que aquí no hay estado de derecho, una situación que a las aspiraciones reeleccionistas del peje, le cae como anillo al dedo.

A río revuelto, ganancia de pescadores dice el dicho y el peje puede hacer que el rio se revuelva, porque tiene a los militares y a los narcotraficantes de su lado y en un momento así, puede decretar un caso de excepción, total y ya hay, propiciado por él mismo, muchas causales de nulidad de la elección que viene.

Por eso no podemos dejarlo a la suerte y debemos salir a votar en masa. Debemos de salir a votar preferentemente el 70 por ciento de la población para que esta pesadilla se termine y volvamos a la normalidad democrática que teníamos hace seis años en México, se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos.

@leyvaguilar Instagram: leyvaguilar_ Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

