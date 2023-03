El Zumbido del Moscardón: Malos números: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Pues no Andrés, no vamos bien como lo dices estridente en todas tus presentaciones mañaneras, la economía del país no es nada halagüeña y eso lo reconocen tus propios números. Solo en 2021, la salida de Inversión Extranjera Directa (IED), fue del orden de los 266 mil millones de pesos.