El Zumbido del Moscardón: Mala jugada: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Yo no sé si fue buena idea que Claudia Sheinbaum haya invitado a Vladimir Putin Presidente de Rusia a su toma de posesión por dos razones importantes, la primera es porque la virtual ganadora de la elección, aun no recibe su acta de mayoría, lo que quiere decir que el Tribunal Electora del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no ha validado la elección y no ha resuelto las impugnaciones por fraude electoral interpuestas por la oposición. Eso será hasta el 15 de agosto como fecha fatal y no sabemos qué pueda pasar de ahora a entonces.