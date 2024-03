El Zumbido del Moscardón: Los verdes: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Sigamos hablando de ecología. Tuve algunos lectores a los que no les gustó la columna de ayer e incluso suponen que el cambio climático es solo una moda impuesta por algunos que creen que el mundo está ardiendo, sin embargo, el clima en el mundo no mejora y al revés.

El efecto del niño, si no estoy mal, hace que llueva en demasía causando inundaciones pero su efecto contrario, la niña, causa sequías terribles como los estiajes que hoy estamos padeciendo apenas en la primavera de este año y que en todo el mundo, incluido nuestro México ha dejado a millones de personas sin agua. ¿Qué ciudad de México tiene garantizado el suministro diario del vital líquido?, me atrevo a pensar que ninguna.

Muy molesto el diputadete, se inconformó porque su partido, a donde acaba de llegar apenas hace tres años y donde no dio un solo resultado, no le dio otra candidatura plurinominal. El angelito quería volver a ser diputado sin mancharse los zapatos y como él no pudo, muy al estilo de Félix Salgado Macedonio, trató de imponer a su hija que no se dedica a la política y quién sabe si sepa algo, al menos de ecología.