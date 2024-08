El Zumbido del Moscardón: Los trapitos: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. No quiero dejar pasar la oportunidad de contestarle al “gobernador” así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara por los apreciables comentarios a mi persona dentro de la sección “trapitos al sol” -una mala copia de “quién es quién en las mentiras” de López- el lunes pasado en voz de Yesenia Escamilla cuando me recordó mi paso por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) de la cual fui Director General de diciembre de 2016 a Marzo de 2020.

El remedo de “Vilchis” a la oaxaqueña, dijo que “ya no me acuerdo del uso propagandístico para Jose Antonio Meade en 2018”. Debo recordarle al actual gobernador que justamente en el periodo que me tocó conducir los destinos de la CORTV, canal 9 de televisión abierta, él mismo Salomón Jara, me felicitó “por darle apertura a todas las voces en Oaxaca”.

Tanto así, que la primera transmisión vía Facebook Live, no fue para José Antonio Meade Kuribreña entonces candidato del PRI a la presidencia de la república, sino para Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas a Oaxaca ya en campaña.

Si claro que fue un escándalo nacional la nota que publicó el periódico Reforma en su portada del 4 de febrero de 2018, porque era sensacionalista decía “ocupan televisión púbica para actos de Meade”… Alejandro Junco Director del Reforma, tuvo que publicar mi carta aclaratoria en la que explicaba que nunca estuvieron en riesgo las concesiones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó al gobierno de Oaxaca, porque en ninguna de las frecuencias hubo tal transmisión.

La vía fue Facebook Live una red social que entonces -y creo que ni ahora- está regulada por el IFT.

Sin embargo, al ver el yerro cometido por el entonces Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República Zoé Robledo, las baterías de partidos políticos como el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano -Morena se abstuvo porque la primera transmisión fue para López- interpusieron una denuncia en mi contra ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (FEPADE) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por uso de recursos públicos… obvio ninguna procedió.

No obstante la CORTV sentó un precedente nacional. Pocos días después del escándalo, Facebook y el INE firmaron un acuerdo de colaboración para evitar las noticias falsas y se crearon comisiones de verificación de la información. A mí me tocó dar entrevistas para muchos medios nacionales y estatales después de eso, porque esas demandas atentaban contra la libertad de expresión.

El espíritu de la CORTV es la autonomía de contenidos, tiene como origen y destino a sus audiencias y eso está consagrado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 187 que, por cierto si no lo cumples a cabalidad, corres el riesgo de perder concesiones y aquí cabe preguntarse ¿por qué la CORTV pasó del canal 9.1 al 19.1 si en casi toda la historia había sido sintonizad en el 9?, ¿qué articulado de la LFTR transgredió este gobierno que le quitaron el canal 9?

Bueno eso hay que pedirlo en una solicitud de transparencia al IFT y a la propia CORTV para saber por qué después de muchísimos años al aire, tuvimos que migrar a un canal que no nos correspondía y al que los usuarios de la TV abierta, tendrán que acostumbrarse.

El remedo de “Vilchis” oaxaqueña, también me recordó “los carros de lujo y los vales de gasolina”. En la administración del Gobernador Alejandro Murat, no hubo carros de lujo, la CORTV tenía -y entiendo que aun la tiene- una plantilla de vehículos chatarra, la camioneta asignada a la Dirección General era una Ram 4×4 8 cilindros turbo, se llenaba en ese entonces con 1800 pesos y, debo decir, yo salía mucho a visitar las antenas y a supervisar que funcionaran, porque cuando recibí la Corporación, de 16 antenas, solo funcionaban 7, cuando la dejé, estaba las 16 de TV en funciones y las 33 de radio y si, me gastaba unos 10 mi pesos en gasolinas por mes.

De eso se enteró el público por una solicitud de transparencia que respondimos puntualmente y, no obstante el interés de exhibir un gasto mayúsculo, me sirvió para que me aumentaran el presupuesto porque para recorrer todo el estado, no alcanzan 10 mil pesos mensuales ¿sabrá Salomón cuanto se gastan en gasolina hoy los directivos de CORTV?.

No se me olvida mi paso por la CORTV porque me permitió servir, pero si de lo que se me acusa es de fines propagandísticos dime tú Salomón ¿qué es la GOZONA?, ¿acaso es un programa que cabría en la programación de una TELEVISORA PÚBLICA?, ¿sabes acaso que las concesiones publicas prohiben la propaganda gubernamental o política?, ¿conoces el espíritu del artículo 134 de la Constitución Política de México?, ¿sabes qué es lo que te prohibe ese artículo en especial?… te lo dejo de tarea, espero lo aprendas, lo entiendas y lo corrijas antes de que haya una denuncia en tu contra.

