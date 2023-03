El Zumbido del Moscardón: Los privilegios del panzón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Si el papá nos sale muy caro por sus pendejadas, bueno el hijo nos sale peor por su holgazanería. Ya sabemos que José Ramón López Beltrán el vástago mayor del peje que es un traficante de influencias en potencia y que no trabaja en nada, fue beneficiado de una manera burda denigrando al Ejército Mexicano que lo asistió.

Carlos Loret de Mola dio a conocer cables hackeados por Guacamaya Leaks, respecto del contagio que tuvo el panzón hijo del peje del COVID-19. El gordo tuvo un trato preferencial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al primogénito del peje.

El reportaje sostiene que hubo algunos medicamentos que, de alguna manera estaban indicados para el tratamiento del COVID-19 y que reducían la posibilidad de muerte, sobre todo en pacientes con sobrepeso como José “panzón” López como el Remdesivir, que había en existencia pero que el Sector Salud nunca los distribuyó a los demás pacientes que lo solicitaron.

Al través de efectivos de la SEDENA y en el Hospital Militar -ahí a donde han visto a militares centroamericanos- Panzón López Beltrán fue atendido justamente con Remdesivir y no solo eso, el aislamiento en el que estuvo su esposa, la modelo Carolyn Adams, fue asistido por enfermeras militares que, además de que la cuidaron, también hicieron las veces de empleadas domésticas manteniendo limpia la casa de la pareja.

"Esto fue una mierda", Salvador Mejía pic.twitter.com/fA9NBpsMdG — ADN Sureste (@adn_sureste) March 14, 2023

Y ¿qué padre no protege a su primogénito?, me parece que todos los padres haríamos lo mismo, y más Andrés al que le costó el despreció y el odio de la familia Obrador cuando mató a su hermano Ramón López el primero de su propia familia. Él ya sabe qué es perder al primogénito, así que entiendo que no quiso sentirse culpable de otro asesinato más y ordenó el suministro de Remdesivir a su vástago para salvarlo de una muerte segura, dadas sus condiciones de sobrepeso y obesidad mórbida.

El problema es ¿por qué no ordenó el suministro de ese medicamento para los otros 800 mil mexicanos que perdieron la vida por falta de medicamento?, hubo familiares de pacientes que estuvieron dispuestos a importar el Remdesivir a precios de fortuna para poder salvar a sus parientes, pero el Gobierno Mexicano impidió al importación.

El Doctor Muerte Hugo López -López tenía que ser- habría dicho en una conferencia de prensa que ni la Ivermectina, ni el Remdesivir, estaban científicamente indicados para combatir el Covid-19 ¿por qué entonces se lo suministraron a la familia de Ramón López?

Si como bien lo dice el peje, en México no pasa nada que no sepa el presidente ¿por qué permitió e instruyó a los militares para que atendieran a su primogénito con un medicamento cuya eficacia no estaba demostrada científicamente?, al parecer el Remdesivir si estaba científicamente aprobado, al parecer si controlaba la reproducción del virus y el gobierno lo sabía.

Y si lo sabía entonces las más de 800 mil muertes por COVID en México se hubiesen evitado con una política de salud apropiada, simplemente con suministrar el medicamento a los pacientes, éstos habrían tenido una oportunidad que, hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno les quitó.

La política de “no privilegios” del peje por supuesto que se viene abajo con estas revelaciones de Guacamaya y eso de que “no somos iguales”, pues queda incluso corto… son peores, porque antes los gobiernos anteriores claro que usaban su poder para privilegiar primero a sus familiares, pero atendían a todos. Este gobierno de cuarta, ocupó todo el poder del estado para salvar al primogénito del “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, pero le negó a millones de compatriotas, la posibilidad DE VIVIR, por que no permitió el suministro de un medicamento que si tenía.

Haber mal informado a la sociedad diciendo que esos medicamentos no estaban probados pero haberlos usado para salvar la vida del panzón hijo del peje y negarle la posibilidad de vivir a millones de mexicanos, merece que los López (el peje y el doctor muerte), sean juzgados por delitos de lesa humanidad.

Este pobre México muy ensangrentado ya por las decisiones de un “presidente”, no merece volver a tener un gobierno con el “es-pejismo” en que vivimos actualmente, no nos podemos equivocar igual y hay que enmendar ese error no solo negándole a morena la posibilidad de seguir en el poder, sino castigados con hierro candente al que nos hizo tanto daño.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Compartir