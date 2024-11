El Zumbido del Moscardón: Los asesinatos “fortuitos” en #Oaxaca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:30 h)

Oaxaca de JUárez, 11 de noviembre.Dice el tumbaburros que FORTUITO quiere decir “hecho que sucede inopinada y casualmente”, es decir es un hecho accidental e improvisto. Luego entonces su antónimo sería DELIBERADO o INTENCIONADO.

Por ello, para el muy estulto secretario de gobierno de la peor administración que hayamos tenido en Oaxaca, los casi 30 homicidios que han ocurrido en un mes -entre ellos 8 mujeres, sin contar a Sandra Domínguez que aun no aparece-, no tienen importancia puesto que Oaxaca es, para él, el quinto estado más seguro de México.

Con todo y lo que está pasando en Oaxaca, Jesús Romero López asegura que “no va a permitir que la violencia se generalice” y yo me pregunto ¿cómo le va a hacer si en Oaxaca no existe la cantidad mínima necesaria de policías por cada 100 mil habitantes y, los que tienen no están capacitados, ni armados para hacerle frente a la delincuencia, esta sí organizada y armada?.