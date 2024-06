El Zumbido del Moscardón: ¿Le crees a Tadei?, yo tampoco: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de junio. Una disculpa a mis lectores porque ayer no escribí, la verdad estaba aún en shock.

Dice el periodista Carlos Loret de Mola que esta elección fue un referéndum a los 5 años y medio de López Obrador y que la gente salió a votar por él y lo aprobó en las urnas… yo no estoy de acuerdo con eso, va a ser muy difícil que desenmascaren el tremendo fraude en la elección pero vale la pena intentarlo.

¿Cómo se ganan las elecciones?, con votos, entonces ¿dónde se puede hacer fraude?, pues en las urnas y ahí me parece que es donde debe revisar la oposición lo que pasó, deben revisar lo que sucedió después de las seis de la tarde en miles de casillas que se prestaron al relleno de urnas como en Sonora que quedó evidenciado en un video.

Aquí en Oaxaca, los representantes de casilla de los candidatos incluyendo a los de Morena, los sacaron de las casillas a la hora del recuento ¿por qué los sacaron los funcionarios de casilla del INE?, ¿por qué no les permitieron contar los votos?, eso huele a un fraude monumental orquestado desde el gobierno de la república, pero operado enteramente por los funcionarios del INE, solo así se explica la votación masiva a favor del fracasado proyecto político de López.

Eso fue lo que sucedió en las miles de casillas a lo largo y ancho del país y fue tan brutal el relleno de urnas a favor de Morena, que la diferencia entre Sheinbaum y Gálvez, no permite el recuento de los votos. Tenían a la consejera presidenta, tenían a la empresa de Bartlett, tenían mucho dinero para hacerlo y, simplemente lo hicieron.

Los mexicanos nos creímos el gran fraude orquestado desde el gobierno, tan grande que tienen mayoría en ambas cámaras y con ello, van a cambiar la constitución, por eso digo que en Octubre, vamos a tener otro país y no el México que teníamos hasta hoy.

Vamos a ser la República Bananera de los Otros Datos y ya no los Estados Unidos Mexicanos, que tristeza y ojalá la oposición si pueda dar la batalla para desenmascarar el fraude, por cierto renunció el encargado de Servicios Informáticos del INE ¿por qué?, hay que hacer una auditoría a los códigos del Instituto Nacional Electoral porque yo no sé tú, pero yo, no confío en Guadalupe Taddei.