El Zumbido del Moscardón: La Vice Presidente: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de junio. Faltan cuatro meses para que Claudia Sheinbaum asuma el cargo de Presidente de la República y parece que su agenda ya se la marcó Andrés Manuel. ¿Estará dispuesta a convertirse en la primera Vice Presidente de México?

Por eso inmediatamente reaccionaron los mercados internacionales otra vez y el peso se volvió a depreciar al igual que la BMV y esta vez pareciera que no le van a creer de nuevo a Rogelio Ramírez de la O, ni a Claudia Sheinbaum, porque el caudillo ha indicado que no le importan los mercados, sino la transformación de México.

Y la transformación de México significa para López que después del primero de octubre, siga mandando él y no la presidente electa. López está convencido de que él ganó la elección y no su corcholata, está convencido de que el dos de junio fue un plebiscito, un referéndum de su gobierno y que 35 millones de mexicanos -suficientes para su democracia-, le dijeron que todo lo que ha hecho, está bien.

La semana pasada López le mandó otro mensaje a Claudia. Le dijo que mientras él gobernó, su familia y en especial sus hijos, no se meterían en política pero ahora que “ya no va a estar”, ellos tienen toda la libertad de meterse en la vida pública del país y, si cuando no estaban regentearon las obras insignia de su papá, ahora que tienen su aval, no me quiero imaginar lo que van a hacer.