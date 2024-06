El Zumbido del Moscardón: La ilegítima:  Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Un buen amigo me dijo: “Claudia si va a ejercer el poder” en cuanto se siente en la silla del águila, porque conoce bien el principio de que el poder no se comparte y me gustaría darle el beneficio de la duda, pero no me atrevo a pensarlo así por las consideraciones que expuse en el principio de este diserto. Ella es legal, los resultados de la elección le dan esa legalidad, pero en tanto el gran elector no la legitime, no podrá gobernar.