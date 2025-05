El Zumbido del Moscardón: La farsa más grande de México: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Fui a una platica que nos ofreció el ex ministro presidente del Tribunal Estatal Electoral deque nos platicó sucintamente los pormenores de la elección al poder judicial del próximo domingo y, no nos dijo nada que no supiéramos, es decir que es una farsa y una elección de estado y sin embargo dijo que él si creía en la democracia y que recomendaba ir a votar. El problema es ¿por quién?, si por ejemplo para la Suprema Corte de Justicia de la Nacióntodos los aspirantes son de

Está tan resuelta la elección del domingo que no importa que el oficialismo esté esperando un 20% de votación del padrón electoral, con que un solo chairo vaya a votar, la elección es válida para los efectos prácticos y por eso me atreví a preguntar ¿cómo frenar entonces un atropello de ese tamaño a la voluntad popular, es decir a los que NO van a ir a votar que serán una abrumadora mayoría?, el ex ministro me dijo: “solamente que el 25% de las casillas instaladas, sean violentadas, entonces se puede anular la elección”