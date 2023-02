El Zumbido del Moscardón: La dama de hierro: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. Dice el peje “la ministra Norma Piña, no se levantó porque tal vez estaba cansada, pero me dio mucho gusto porque eso quiere decir que el presidente ya no manda a los ministros de la Corte”… ¿no se habrá mordido la lengua el vejete?, y habría que tirarse una sonora carcajada en este nuevo cuento del macuspano, porque eso solo se lo cree Yasmín Esquivel.