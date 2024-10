El Zumbido del Moscardón: La activista y la bestia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Hace ya unos 28 años, cuando viví en Asunción Ixtaltepec un municipio de Istmo de Oaxaca, conocí a una jovencita de San Miguel Chimalapa que trabajaba con nosotros en las labores del hogar, específicamente cuidaba -y muy bien- a mi primogénito. Si no recuerdo mal, le decíamos Maxi y en alguna ocasión le pregunté el motivo por el que había salido de su casa en un municipio muy hermoso en la zona Zoque de Oaxaca.

Mi quehacer periodístico en algún momento me llevó a la tierra de Maxi, e incuso más allá, en el punto trino entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde lo que sobra es oxígeno y donde la vegetación abruma la vista y los pulmones. Conocí San Miguel pero también subí a Chocomalatlán, Benito Juárez, San Isidro La Gringa y muchas otras comunidades exuberantes que tiene la geografía oaxaqueña.

Así que no encajaba que una mujer de escasos 17 años, saliera de la protección de sus padres en un municipio que tenía una capacidad de producción muy alta, ganado en la parte baja pero en la cabecera municipal, la cosecha de chicozapotes y muchos más árboles frutales es evidente.

Maxi me respondió que había salido huyendo de su casa porque su papá cuando tenía 13 años, pretendía venderla a un señor a cambio de unas cabezas de ganado… la verdad me sorprendió que en pleno entonces siglo XX, todavía existieran esas prácticas irracionales y misóginas en comunidades de nuestro estado. Yo no sé si en San Miguel Chimalapa siga ocurriendo lo mismo, pero pareciera que en algunos lugares del estado, sigue pasando.