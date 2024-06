El Zumbido del Moscardón: Izquierda pensante: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. La izquierda mexicana se quedó sin partido. De consumarse la desaparición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la izquierda pensante de este país se habrá quedado sin registro y sin instituto político y es que la vida política de México no puede entenderse sin la presencia del Sol Azteca que libró batallas muy fuertes para aportar, incluso sangre de militantes, a la democracia de México.

El nombre no podría haber quedado mejor: Revolución Democrática y así despertaron las conciencias no solo de la gente de izquierda, sino también de las derecha que sabía perfectamente que el poder estaba en manos de unos cuántos y esos cuántos no lo iban a soltar tan fácilmente, por eso el otro candidato a la presidencia en 1988 Manuel de Jesús Clouthier Rincón, del Partido Acción Nacional (PAN), se sumó a las protestas por al fraude electoral presuntamente orquestado desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Bartlett.