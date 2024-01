El Zumbido del Moscardón: In memoriam: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de enero. Con pena me enteré ayer mientras en el PRI registraban candidatos a la primera y segunda fórmulas al senado y a las diputaciones federales, que mi querido amigo Marcelo Díaz de León Muriendas, un priista de hueso colorado. Había dejado de existir. Padecía enfermedades crónicas, pero ni eso le impedía ir al CDE a cumplir con su trabajo de coordinador de delegados.

A Marcelo hace tiempo que lo veía triste y cansado y de verdad que me admiraba cómo llegaba a la sede de Santa Rosa, se bajaba lentamente de su auto y caminaba el pasillo del PRI que lo llevaba a su oficina, una de las primeras. Muy dentro de mí, me preguntaba ¿por qué la dirigencia no lo jubila y le permite quedarse en su casa gozando de una pensión por tanto trabajo entregado al partido?, al menos eso sería un acto de infinita justicia y hablaría muy bien del tricolor.