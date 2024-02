El Zumbido del Moscardón: Importante denunciar: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. En paz descanse Carlos Urzúa, el primer Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de López y últimamente uno de sus críticos más puntuales. Apenas el domingo estuvo en la #MarchaPorLaDemocracia y ayer lo encontraron muerto en su casa víctima, se supone, de un accidente. ¿Se murió?, o ¿lo mataron?

Interesante lo planteado por la Fiscalía General de la República (FGR) después de conocer el reportaje que hizo Latinus en una entrevista a Celso Ortega, líder de los “ardillos” y donde asegura que no solo el cartel de Sinaloa, sino también los zetas, financiaron con dinero y con logística política, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La FGR del insufrible Alejandro Gertz Manero quiere que Celso Ortega “presente pruebas” del financiamiento de los zetas a la campaña presidencial del hoy “presidente”, una petición que no tiene parangón, no solo por inédita sino por absurda. ¿usted cree querido lector que el líder criminal va a presentarse ante la FGR a presentar pruebas del financiamiento de los zetas a la campaña presidencial de 2006?, me parece que es infantil creer que sí.