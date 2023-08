El Zumbido del Moscardón: Honestidad valiente: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de agosto. Hay que decirlo con todas sus letras. ME PARECE QUE LA SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, ES UNA MUJER VENTAJOSA Y OPORTUNISTA, mire usted que ponerse a jugar ajedrez con un MINUSVÁLIDO MENTAL, es digno de un ser abusivo y gandalla.

Me explico. Todos conocemos el talante y el escaso talento del inquilino de Palacio Nacional, sabemos de sus dislates, de sus resbalones mentales, de su escaso razonamiento, de su bilis hepática que le impide pensar, de su furia que lo obnubila y, aun así el insufrible peje mueve sus fichas en el ajedrez político para tratar de derrotar a una experta en el ingenio: Xóchitl Gálvez, es ingeniera y por tanto conoce muy bien la lógica, la matemática y el ingenio, necesarios en una partida de ajedrez.

Xóchitl le ofreció un peón y el peje se lo comió completo cuando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), habló de los programas sociales -clientelares- del gobierno del peje, pero nunca dijo que los desaparecieran, sino que están incompletos y el ingenuo tabasqueño, cayó en el garlito (especie de nasa a modo de buitrón que tiene en lo más estrecho una red, dispuesta de tal forma, que entrando el “peje”por la malla, no puede salir: RAE), ahí lo atrapó.

Obvio, su hígado graso no iba a aguantar un asunto como ese y claro, acusó a la Senadora de querer desaparecer los programas sociales. Acto seguido, la hidalguense le ofreció un “gambito de dama”, le ofreció la reina y el peje se la volvió a comer completa. Pidió derecho de réplica a sabiendas que el pejelagarto se la iba a negar, por lo que se amparó.

Ahí, en ese momento lo puso en jaque cuando un juez ordenó al “presidente”, así en minúsculas y entre comillas que le concediera por instrucción judicial, ese derecho de réplica. Obvio, Xóchitl sabía también que el peje, iracundo como es, le negaría el acceso a la mañanera como sucedió.

No era necesario que la dejara entrar, ella sabía que no lo iba a hacer y para ella ¡qué bueno!, porque así lo exhibió como un mentecato que no sabe jugar ajedrez si no es con sus corcholatas y sus aduladores que lo dejan ganar. Lo exhibió como el chamaco berrinchudo y cobarde que es, como alguien que no sabe respetar las reglas del juego, como un tipo nefasto que no respeta la ley.

Ella sabía que sin peones en el tablero, sin torres y sin alfiles de parte de su muy limitado adversario tenía la partida ganada, pero ni así el dinosaurio dejaba de patalear y en sus estertores volvió a cometer acciones que seguramente lo traen traumado y frustrado.

Se burló de la infancia de Xóchitl cuando vendía gelatinas, algo que muchos mexicanos han hecho para salir adelante y su ironía se le regresó como un boomerang; luego trató de desacreditarla diciendo que se había vuelto millonaria porque sus empresas facturaron EN 17 AÑOS, MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, cosa que no es verdad, puesto que con los gobiernos de Fox y Calderón, apenas llegó a los 80 millones, lo demás, fueron contratos con empresas PRIVADAS.

Al quererla exhibir, simplemente la infló y ella ingeniosa como es, aprovechó las palabras del peje para explicarle a los mexicanos que después de vender gelatinas y conseguir una beca para estudiar en tiempo y forma, es posible volverse empresario y ganar dinero digno con el esfuerzo y trabajo, otra vez el tiro por la culata al peje.

Más recientemente, el anciano de Macuspana, muy limitado en su entramado mental que es realmente básico, buscó a sus achichincles para inventarle delitos a las empresas de Xóchitl Gálvez y, otra vez escupió al cielo porque la senadora se presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que le hagan de su conocimiento de qué se le acusa, puesto que ella, en toda su carrera, no ha cometido nada ilegal.

Su sola presencia en la FGR, nos habla de la seguridad que tiene la senadora para enfrentar a un machito berrinchudo y cobarde que ya no sabe qué hacer para quitarse el agobio.

Y no solo fue a ver de qué se le acusa, sino a ponerse a la disposición de la FGR como una ciudadana ejemplar, no como los hermanos de López que recibieron sobres llenos de dinero de procedencia seguramente ilegal y jamás fueron llamados a declarar.

Xóchitl llegó en bicicleta y con documentos en la mano para solicitar información sobre las denuncias que se han presentado en su contra por parte de los testaferros del “presidente”, enviados desde su partido Morena.

Es claro que el Fiscal Alejandro Gertz Manero, está al servicio del peje y es probable incluso que utilice el poder del estado para fabricar delitos, pero sería un error más del peje si lo hace porque la convertiría en una mártir y ella lo sabe muy bien porque, como ingeniera, conoce de lógica, algo que el peje no sabe bien qué es.

Por eso digo que es abusiva, le está ganando la partida a un personaje al que sus neuronas ya no le funcionan bien, ya no hace sinapsis, la dendrita de una de sus neuronas, ya no conecta con el axón de su otra neurona -solo tiene dos que no se comunican entre sí- y eso no se vale, hay mucha ventaja de la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz sobre un muy limitado cerebro de pejelagarto. Esto va a terminar mal para el Macuspano.

Por cierto, el jaque persiste y pronto será mate.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir