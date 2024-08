El Zumbido del Moscardón: Fuera de ruta: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto.Le vendría bien al consejero jurídico del gobierno del estado de Oaxaca Geovanni Vásquez, repasar sus apuntes de la licenciatura en derecho y de paso unas de geografía, le vendría bien también, revisar el catálogo de propiedades que el Gobierno del Estado tiene incluso las de comodato porque comete cada burrada que -me lo dijo uno de sus ex profesores- son dignas de retiro de su título y cédula profesionales.

Del ataque sistemático orquestado en contra de sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso en contra del Comité Directivo Estatal (CDE), sus presunciones de “recuperación de inmuebles”, no son mas que pifias jurídicas.

Personajes bien enterrados, me dijeron que la casa que ocupa la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el litigio se está decantando a favor de los tricolores y pronto, muy pronto, ese inmueble regresará a los miembros de la CNOP que lo han ocupado por décadas.

Lo que no le dijeron al muy pesado consejero jurídico, es que hubo un arreglo entre el Gobierno del Estado hace algunos sexenios ya, para que el gobierno le diera en comodato esa casa de Leandro Valle, a cambio de que la CNC le prestara al Gobierno, sin usufructo, el terreno que hoy ocupa Protección Civil.

Una por la otra. Si el consejero jurídico insiste en recuperar la casa de Leandro Valle que hoy alberga a la CNC, tendrá que devolver ese enorme predio donde se aloja Protección Civil del Gobierno del Estado. Y me pregunto ¿no hay nadie que le explique al consejero jurídico que quién saldrá perdiendo es su patrón Salomón Jara?

En el caso de la sede del CDE del PRI, parece que Geovanni no está bien enterado de lo que es un contrato de compra venta firmado entre dos particulares o entre un particular y una institución, parece que no se ha dado cuenta de lo que significa en este país, la propiedad privada.