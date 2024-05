El Zumbido del Moscardón: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

No obstante los “morenarcos” y de acuerdo a las últimas mediciones demoscópicas no andan muy tranquilos como aparentan y por tanto están usando las tácticas más represoras usadas en lo peor del priato y están comprando votos con dinero contante y sonante. Eso ya está documentado ante el árbitro que no es ni tantito imparcial, si no ya le hubiese puesto una mordaza al peje.