El Zumbido del Moscardón: Estrategia: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de agosto. Cerraré esta serie de columnas dedicadas a los hermanos venezolanos hoy, porque valió la pena seguir de cerca los acontecimientos durante la semana. En ninguna elección anterior de Nicolás Maduro, habíamos visto al pueblo venezolano tan unido en contra del régimen dictatorial iniciado hace 25 años por el comandante Hugo Chávez Frías, el “Mortadelo”, que destrozó la vida económica, política y social de un país que antes de él, era inmensamente rico.

Nicolás Maduro se quedó sin argumentos, rebasó los tiempos constitucionales para mostrar las actas que supuestamente le dieron el triunfo y, en esos momentos de silencio, mientras trataba de fabricar el fraude, los venezolanos todos, tomaron las calles para gritar: “no queremos bono, no queremos paz, lo que queremos es que se vaya Nicolás”… ese grito penetró los muros de Miraflores y le caló hondo en el hígado al tirano.

Si lo que dijo en alguna ocasión Hugo Chávez y repitió como merolico Nicolás Maduro: “yo ya no me pertenezco, yo soy del pueblo”, entonces el dictador debería dimitir, porque el pueblo pone y el pueblo quita y, lo que vemos en los cortes informativos y en los mensajes de amigos venezolanos que me mandan información, es que cada día que pasa, Maduro está más solo.