El Zumbido del Moscardón: Empate técnico: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. Mal y de malas el gobernador del estado el zapoteco Salomón Jara Cruz, primero porque sus diputados morenistas redujeron 16 millones 530 mil 437.8 pesos el presupuesto para el combate de incendios en Oaxaca a petición del propio gobierno en su presupuesto de egresos 2024 sin dimensionar que habría incendios por todos lados. Hoy Oaxaca arde y la culpa de que no haya ni insumos, ni agua, es del propio zapoteco.

La verdad es que tanto Antonino Morales Toledo como Laura Estrada Mauro, perdieron mucho al no asistir al debate pero entiendo que sus sesudos asesores, debieron recomendarles a ambos que no fueran a la exposición de ideas y de propuestas legislativas cuando ambos no tienen la más mínima preparación para confrontar ideas con, por ejemplo Benjamín Robles, Karla Jiménez, Carmelita Ricárdez o Carolina Aparicio.

Porque hablando en plata ¿conoce usted una propuesta legislativa de Nino Morales al senado?, la verdad yo no lo he visto por ningún lado y me parece que el sanblaseño le apuesta más a ganar por la marca que por campaña de propuestas ¿de qué nos serviría tener un senador así?, y no se diga de Laura Estrada ¿alguien conoce alguna iniciativa que haya presentado en el Congreso del Estado mientras fue diputada por morena?… la misma historia de nepotismo tienen ambos.