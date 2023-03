El Zumbido del Moscardón: #ElFentaniloNoSeToca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Claro que del otro lado de la frontera norte, no ven con buenos ojos que los chairos se manifiesten en contra del Imperio y tampoco ven bien lo que está pasando en nuestro país, desde el ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral (INE), como la defensa de los cárteles de la droga, la exoneración a funcionarios corruptos como Ignacio Ovalle Fernández y la permisión para que militares venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y nicaragüenses, operen en territorio mexicano.

No están nada contentos, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha visualizado que hay una red de tráfico de Fentanilo que, por mucho, es la más grande del mundo y en la que están involucrados el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la SEDENA, además de 20 empresas de origen chino entre las que destaca un laboratorio en Wuhan que fabrica vacuas para el COVID-19, todas ellas ligadas al cártel consentido del peje, es decir el de Sinaloa.

¿Conocen ustedes un pejelagarrto?, lo que más grande tiene es su hocico, exactamente igual que el del pinche “presidentito” que tenemos y justamente esa boca babeante de López puede ser su tumba política y, si mal no estoy, su pasaporte no solo al basurero de la historia, sino también a la cárcel, porque a parte de mentir, no se cansa de cometer ilícito, tras ilícito.