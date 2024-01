El Zumbido del Moscardón: El México del terror: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. Tiene razón Brozo cuando le dice a la nueva generación que cumple 18 años y que va a votar, que no se comporten con miedo y que no le dejen la responsabilidad solo a la candidata. Hay de dos, dice el payaso de pelos verdes: o votamos por la tiranía o por la democracia y la tiranía no es una opción para el país.