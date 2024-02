El Zumbido del Moscardón: El México del miedo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Convenientemente para la Fiscalía General de la República Carlos Urzúa primero murió y luego se cayó por las escaleras y por tanto no hubo averiguación previa, no hubo autopsia, no hubo ninguna investigación y apenas un día después, fue incinerado después de un funeral muy privado, dejando a la imaginación, todo lo que pueda pensar la opinión pública respecto de la muerte de unos de los críticos más puntuales del obradorato. Por eso mi epitafio ayer “ojalá y pueda descansar en paz”.