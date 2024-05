El Zumbido del Moscardón: El cambio climático ya está aquí: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. ¡Qué calor!… ¿atípico?, me parece que no. Lo que estamos viviendo es una consecuencia fatal de la negligencia de las grandes potencias mundiales por detener la emisión de gases de efecto invernadero y de las pocas acciones que hemos hecho como humanos.

Culpables somos todos y quizá más los que tenemos conciencia de lo que está pasando y no hacemos absolutamente nada para remediarlo y me van a decir que las personas comunes y corrientes sin ninguna autoridad, no pueden hacer mucho y les diría que por lo menos podemos inconformarnos contra nuestras autoridades.