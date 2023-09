El Zumbido del Moscardón: Crisis humanitaria: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:45 h)

Me encantaría que los seguidores de López me dijeran sí en algunos de los años de gobiernos de los ex presidentes panistas y priístas hubo siquiera una crisis parecida. La respuesta es no, pero hay que remontarnos a la campaña de Andrés Manuel cuado aseguró que “México sería una puerta abierta a los migrantes, que los iba a respetar y los trataría bien.”