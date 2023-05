El Zumbido del Moscardón: colapsa tramo 5 del tren maya… y México también: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. La historia del tren maya, es más o menos la historia del México de la cuatroté, una ocurrencia que ya se ha desplomado. Así como colapsó el tramo 5 del tren sobre uno de los milenarios cenotes de la península de Yucatán, de esa misma manera han colapsado en México, los servicios de salud, la seguridad, la economía, las finanzas públicas. Todos los males han llegado a nuestro país, desde que el peje accedió al poder en 2018.

E igual que con el tren maya, hubo voces que le advirtieron a López del daño irreversible que le haría al país si insistía por ejemplo en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construiría donde ahora su hijo Andrés, hace negocios millonarios con sus cuates.

Le dijeron que no desapareciera el Seguro Popular y en su caso, lo fortaleciera. Hoy, como ya sabemos, sus mismos diputados de Morena, desaparecieron el bodrio llamado Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), que en los cuatro años que duró, consumió SIN RESULTADOS, la cantidad de 500 mil millones de pesos y colapsó el sistema de salud pública que sí funcionaba.

Le dijeron que la Refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, no era viable. Empresas expertas le advirtieron que no la podrían construir en el tiempo y en el costo que el Gobierno Federal proponía y aun así, iniciaron los trabajos, incluso la refinería ya fue inaugurada pero no refina un solo litro de petróleo y sin embargo, su costo ya se triplicó. Costaría según López 8 mil millones de dólares y ya va en 20 mil millones y no tiene para cuándo refinar un litro de gasolina.

Lo mismo con el Aeropuerto de Santa Lucía que luce vacío, que apenas tiene una veintena de vuelos diarios, que no mueve ni a un millón de pasajeros al año, que es inviable y tiene que ser subsidiado por el Gobierno Federal porque sus costos de operación nunca fueron evaluados, nunca se hizo un estudio de mercado y ahora obligan a las aerolíneas a llegar y a salir de ahí.

El tren maya, es lo mismo. Es una obra que nadie pidió porque a nadie le va a gustar ver un trazo de vías férreas, donde antes había una selva hermosa y que representaba uno de los últimos pulmones del país, además de ser un lugar lleno de ruinas arqueológicas y cenotes milenarios.

Las benditas redes sociales dieron a conocer hace una días que una parte del tramo 5 del tren maya, ya colapsó, porque el suelo kárstico sobre el que se construyó, no aguantó el peso de toneladas de concreto y varilla que colapsó rellenando un cenote de aguas cristalinas y miles de años de antigüedad, en el ecocidio más ingrato que hayamos visto en décadas.

La tuitera @cris_no posteó con todo y foto “ya colapsó una parte del tramo 5 del tren maya (con cenote abajo), con más de 100 cuevas en el trazo, sin proyecto ejecutivo, sin mapas correctos, sin escuchar a l@s expertos de la zona. Movieron ese tramo a media selva a ciegas, la 2da tipo amazónica más importante , sobre El Gran Acuífero Maya, y sin estudios. FOTOS a la altura de bahía Príncipe”.

Crisno, es una ambientalista que, junto a otros ambientalistas han advertido sobre el riesgo de colapso del tren maya, ya que desde septiembre de 2022, tomó evidencia en fotografía y video de los daños que está provocando el tramo 5 en el cenote “los guardianes” ubicado en Playa del Carmen.

Desde abril de 2020 análisis geológicos que fueron entregados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), advirtieron que el suelo de la zona es considerado de “peligro severo”, por hundimiento e inundación, debido a la GRAN DENSIDAD DE CENOTES.

Guacamaya Leaks dio a conocer un reporte especial de la Secretaría de la Defensa nacional (SEDENA), encargada de la construcción del tren maya, elaborado por el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la propia secretaría, donde advierte que CASI LA TOTALIDAD DEL SEGMENTO NORTE SE ENCUENTRA EN RIESGO SEVERO, aun así prosiguieron con la construcción que finalmente hace unos días ya colapsó.

Por supuesto que el daño ecológico al Gran Acuífero Maya y a la selva, son irreversibles, el daño patrimonial al erario, también lo es, porque los encargados de la construcción del tren maya, son los soldados del otrora honorable ejército mexicano y ellos a nadie le rinden cuentas, ni a López, así que no sabremos de cuánto es el costo del derrumbe, pero si sabemos que lo tendremos que pagar TODOS LOS MEXICANOS, lo mismo que el sobre costo de Dos Bocas o los subsidios al Felipe Ángeles.

Llevábamos años avanzando paso a paso en el desarrollo de México, íbamos lentos pero avanzábamos a un ritmo superior al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero llegó un bruto que no le tiene amor a México y vino a acabar con ese avance. Enrique Peña Nieto, nos dejó en la posición 13 de las economías mundiales, ya hemos caído 7 lugares para colocarnos en la posición 20 y, si no hacemos algo como por ejemplo sacar a Morena del Gobierno, la cosa se pondrá peor.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

