El Zumbido del Moscardón: ¿Bienestar?: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. Ayer dimos cuenta de lo que la Auditoría Superior de la Federación encontró en la cuenta pública 2022, no hubo notas buenas, al contrario, el dinero del pueblo se despilfarra y no se comprueba, por eso le estorba a López el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que nos permite a los periodistas y a los ciudadanos en general, pedir información del gobierno y su desempeño.

Por eso también le estorba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que mide el desempeño de los programas clientelares del peje a la población y que, por cierto en el año que terminó, la evaluación no fue exactamente buena, ni mala, más bien fue PÉSIMA.

Los programas de “bienestar” de López, están despilfarrando dinero y no están dejando ningún retorno de inversión, ni siquiera en la elevación de la calidad de vida de los mexicanos apoyados ya que solo 6 de 80, tienen un desempeño óptimo de acuerdo al IDPP. Se puede ver en el reporte que 87 por ciento de dichos programas, no tienen ni pies ni cabeza, porque no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el problema que los originó.