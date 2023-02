El Zumbido del Moscardón: Así quedó: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Un chairo me dijo “les pagaron mil pesos a los que fueron a la marcha”… y le respondí pues dime quién les pagó para que yo le lleve mi foto de que si asistí para que me pague los mil pesos que dices que les pagaron.

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. Un chairo me dijo “les pagaron mil pesos a los que fueron a la marcha”… y le respondí pues dime quién les pagó para que yo le lleve mi foto de que si asistí para que me pague los mil pesos que dices que les pagaron.

No entiendo la necedad enfermiza de los seguidores de López por tratar de minimizar la cantidad de personas que exigimos respeto a la Constitución con una marcha pacífica en 112 ciudades del país. El mismo gobierno de la ciudad de México y hasta el propio peje, dijo que en el zócalo habían 80 mil personas ¿en serio se lo cree?.

Claro que no le conviene decir que fueron 100 mil porque él mismo dijo: “a la primera manifestación de 100 mil en mi contra, me voy a Palenque Chiapas”… pues el domingo 26, día de San Alejandro el patrono de la fe, los que marchamos fuimos millones, no cien mil como se lo dictan sus “otros datos”.