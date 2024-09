El Zumbido del Moscardón: Algo anda mal: Fracisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

La pregunta hoy es ¿por qué no lo han procesado?, ¿cuánto le debe el “gobernador” Salomón Jara al matrimonio Pacheco/Hernández?, ¿cuánto es el dinero que el COBAO aporta para los bolsillo de Salomón Jara?

Los mismos trabajadores del COBAO me han dicho que detrás de las oficinas centrales, hay una casa rentada por el Colegio donde presuntamente guardan las compras que hacen al través de adjudicaciones directas a empresas fantasmas, pero también me han dicho que valdría la pena que la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca (FJEO), se diera una vuelta por la cale de Cedros en el número 119 de la colonia ex hacienda Candiani, para constatar que ahí guardan presumiblemente drogas y armas.